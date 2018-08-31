في بريطانيا.. جرو ولد بأنفين!

انتشر في الإنترنت فيديو من مقاطعة سري البريطانية حيث ولد جرو بأنفين ما يصفه العلماء بطفرة نادرة من نوعها، ويذكر أن هذه الميزة الغريبة لا تشكل خطرا جسيما لحياة الحيوان.

#РИА_Видео

В Великобритании появился на свет необычный щенок. У этого малыша два носа! Такая особенность не доставляет собаке никаких неудобств pic.twitter.com/0AwfJh3C7Z — РИА Новости (@rianru) 31 августа 2018 г.