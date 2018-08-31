في بريطانيا.. جرو ولد بأنفين!
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انتشر في الإنترنت فيديو من مقاطعة سري البريطانية حيث ولد جرو بأنفين ما يصفه العلماء بطفرة نادرة من نوعها، ويذكر أن هذه الميزة الغريبة لا تشكل خطرا جسيما لحياة الحيوان.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) 31 августа 2018 г.
В Великобритании появился на свет необычный щенок. У этого малыша два носа! Такая особенность не доставляет собаке никаких неудобств pic.twitter.com/0AwfJh3C7Z
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