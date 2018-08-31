تيريزا ماي ترقص على إيقاع إفريقي بلكنة إنجليزية
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بعد أن شاركت في وصلة رقص محلية في جنوب إفريقيا، تألقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي هذه المرة أكثر وهي تشارك فتيات وفتيان كشافة كينيا في أداء رقصة إفريقية في إيقاعها الخاص.
وتظهر ماي في هذه المشاهد التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أكثر انسجاما ونشاطا في متابعة الإيقاعات الإفريقية الراقصة، ولم تتأخر كثيرا في التألق عن شركائها الكينيين الذين يسري الرقص في دمائهم.
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