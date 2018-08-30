مشاهد لحطام طائرة استطلاع سعودية تابعة للتحالف أسقطها الحوثيون

ذكر مصدر عسكري لقناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن الدفاعات الجوية لجماعة "أنصار الله" أسقطت أمس الأربعاء، طائرة استطلاع تابعة للتحالف العربي بقيادة السعودية.

وأوضح المصدر أن الطائرة التي تم إسقاطها هي صينية الصنع من طراز "CH 4" ويصل طول جناحيها إلى 18 مترا ووزنها عند الإقلاع 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر، ويمكن أن تحلق على ارتفاع بين 5 و7 آلاف متر.

المصدر: المسيرة