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زاخاروفا: بإمكان واشنطن وحلفائها زيادة قواتهم بمحيط سوريا خلال 24 ساعة بما يكفيهم لإنزال ضربة عليها

شاهد عملية اختبار ناجح لصاروخ من الدرع الدفاعية الروسية

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نفّذت القوات الجوية الفضائية الروسية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ جديد ضمن منظومة الدفاع الصاروخي، من مركز الإطلاق "ساري-شاغان" الواقع في كازاخستان.

وقال نائب قائد قوة مهام الدفاع الصاروخي الجوية الروسية أندريه بريخودكو، الخميس: "نظام الدفاع الصاروخي الجديد وبعد سلسلة من الاختبارات أكد بشكل موثوق الخصائص الفنية المنتظرة منه وأنجز المهمة بنجاح، وأصاب الهدف المفترض بالدقة المحددة".

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