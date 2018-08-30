شاهد عملية اختبار ناجح لصاروخ من الدرع الدفاعية الروسية

نفّذت القوات الجوية الفضائية الروسية تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ جديد ضمن منظومة الدفاع الصاروخي، من مركز الإطلاق "ساري-شاغان" الواقع في كازاخستان.

وقال نائب قائد قوة مهام الدفاع الصاروخي الجوية الروسية أندريه بريخودكو، الخميس: "نظام الدفاع الصاروخي الجديد وبعد سلسلة من الاختبارات أكد بشكل موثوق الخصائص الفنية المنتظرة منه وأنجز المهمة بنجاح، وأصاب الهدف المفترض بالدقة المحددة".