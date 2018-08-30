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القوى البحرية السورية تحتفل بالذكرى 70 لتأسيسها

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احتفلت القوى البحرية والدفاع الساحلي في الجيش العربي السوري بالذكرى السبعين ليوم القوى البحرية السورية.

وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا ورياضيا في الكلية البحرية، وعرضا بحريا شاركت فيه الزوارق الصاروخية وزوارق الدورية والكسح، إضافة إلى زوارق الضفادع البشرية والحوامات البحرية قبل أن يتم وبحسب التقليد البحري المعتمد رمي إكليل من الزهور في عرض البحر تخليداً لأرواح شهداء القوى البحرية.

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