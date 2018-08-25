// 26.06.2018 по тикету 15478
فيديو.. أفعى تفر من مالكها لتعيش في سيارة!
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تفاجأ شخصان من مدينة أومرو بولاية ويسكونسن الأمريكية، من وجود أفعى كبيرة الحجم يفوق طولها مترا واحدا، تعيش داخل صندوق المحرك في سيارتهما.
واكتشف الشخصان هذه الأفعى بعد أن طرأ خلل في عمل السيارة ما دفعهما لفتح صندوق المحرك لتفقد عمل المركبة، فوجدا أفعى مرقطة من فصيلة "Bali python".
وتبين فيما بعد أن هذه الأفعى هربت منذ شهر من بيت صاحبها، لتتخذ من صندوق السيارة مأوى لها.
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