شاهد.. طفل ينجو بأعجوبة بعد أن سقط والداه من متن دراجة تسير بسرعة كبيرة

أظهر شريط فيديو حادث سير غير طبيعي في أحد شوارع الهند، لاصطدام دراجة نارية تسير بسرعة كبيرة وعلى متنها عائلة مؤلفة من أب وأم وطفل صغير كان جالسا بينهما، بأخرى على متنها راكب واحد.

وأثناء سير الدراجة بسرعة كبيرة اصطدمت بدراجة نارية أخرى كانت تسير أمامها بسرعة أقل في الاتجاه ذاته، ما أدى إلى سقوط سائق الدراجة الأولى وزوجته، كما سقط سائق الدراجة الأخرى على الأرض، فيما بقي الطفل الذي كان جالسا بين والديه معلقا على الدراجة وهي لا زالت تسير بين السيارات، إلى أن توقفت من تلقاء نفسها بعد أن قطعت مئات الأمتار، وارتمى الطفل على حافة الطريق، حتى جاء أشخاص كانوا بالقرب من المكان وأنقذوه.

وقال الشرطي الهندي الذي نشر الفيديو على صفحته في تويتر إن الطفل لحسن الحظ لم يصب بأي أذى.

المصدر: وكالات