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بعملية روسية أرجنتينية مشتركة.. إتلاف مئات الكيلوغرامات من الكوكايين

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بعملية روسية أرجنتينية مشتركة.. إتلاف مئات الكيلوغرامات من الكوكايين
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شارك السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكستيسوف، اليوم الأربعاء في حرق شحنة من الكوكايين بمقدار 389 كيلوغراما، تم العثور عليها في مبنى يتبع للسفارة الروسية في بوينس آيرس.

المصدر: نوفوستي

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