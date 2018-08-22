بعملية روسية أرجنتينية مشتركة.. إتلاف مئات الكيلوغرامات من الكوكايين

شارك السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكستيسوف، اليوم الأربعاء في حرق شحنة من الكوكايين بمقدار 389 كيلوغراما، تم العثور عليها في مبنى يتبع للسفارة الروسية في بوينس آيرس.

📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5pic.twitter.com/TsWl1kpmuC — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: نوفوستي