// 26.06.2018 по тикету 15478
بعملية روسية أرجنتينية مشتركة.. إتلاف مئات الكيلوغرامات من الكوكايين
EmbRusiaEnArgRu
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شارك السفير الروسي لدى الأرجنتين دميتري فيوكستيسوف، اليوم الأربعاء في حرق شحنة من الكوكايين بمقدار 389 كيلوغراما، تم العثور عليها في مبنى يتبع للسفارة الروسية في بوينس آيرس.
📹[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5pic.twitter.com/TsWl1kpmuC— Gendarmería Nacional (@gendarmeria) ٢١ أغسطس ٢٠١٨
المصدر: نوفوستي
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