شاهد عملية سطو عنيفة في وضح النهار على امرأة تحمل 75 ألف دولار

رصدت كاميرات مراقبة عملية سطو جرت في مقاطعة هاريس بولاية تكساس الأمريكية، حيث هاجم لصان امرأة كانت تحمل في محفظتها مبلغا وقدره 75 ألف دولار.

ووفقا لبيان صادر عن شرطة مقاطعة هاريس فقد حدثت الواقعة يوم الجمعة الماضي عندما توقفت امرأة بسيارتها أمام محطة الوقود، وكانت قد سحبت قبلها من البنك مبلغا وقدره 75 ألف دولار.

وعلى ما يبدو فإن المرأة كانت مراقبة من قبل رجلين تتبعاها إلى محطة الوقود، حيث هاجمها في البداية أحدهم وحاول بكل قوة انتزاع محفظة النقود منها إلا أنها قاومته بشراسة،

وتنبه أحد العاملين في محطة الوقود لعملية السطو وحاول تخليصها من أيدي اللص، وفي هذه اللحظات جاء لص آخر بسيارة ثانية وحاول جاهدا مساعدة صديقه.

وجاء في تقرير الشرطة المحلية أنه تم إلقاء القبض في وقت لاحق على أحد المشتبه بهما في الهجوم وجار البحث عن الآخر.







