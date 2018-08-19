شاهد.. مسؤول إفريقي يتعرض لموقف غاية في الإحراج عند ركله للكرة

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه السياسي الأوغندي والجنرال المتقاعد موسيس علي أثناء تعرضه لموقف محرج خلال مباراة لكرة القدم.

ويظهر علي في الفيديو وهو يتأهب لركل الكرة من مضمار ألعاب القوى المحيط بالملعب باتجاه المستطيل الأخضر، وسط تشجيع العديد من الجنرالات الذين تابعوا الركلة باهتمام.

ولكن المفاجأة كانت في سقوط المسؤول الأوغندي عند تنفيذه للركلة بطريقة كوميدية، مما دفع بالجنرالات للكف عن التشجيع والتصفيق، وهرعوا إلى مساعدته على النهوض بعد كبوة لن ينساها هو وجمهوره.