شاهد.. بوتين يحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل وقدم هدايا ترمز إلى الثقافة الروسية للعروسين وهنأهما باللغة الألمانية ورقص مع العروس.

Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии https://t.co/kgtiCyCia8pic.twitter.com/RWvqjI3erE — RT на русском (@RT_russian) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

كما ظهر في موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فرقة القوزاق وهي تؤدي رقصة مع العروسين وتنشد أغان شعبية روسية في الحفل.

المصدر: RT + قناة "زفيزدا"