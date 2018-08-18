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شاهد.. بوتين يحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية

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شاهد.. بوتين يحضر حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ko11

حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل وقدم هدايا ترمز إلى الثقافة الروسية للعروسين وهنأهما باللغة الألمانية ورقص مع العروس.

كما ظهر في موقع "يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فرقة القوزاق وهي تؤدي رقصة مع العروسين وتنشد أغان شعبية روسية في الحفل.

المصدر: RT + قناة "زفيزدا"

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