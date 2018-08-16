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شاهد.. قاذفات روسيا الاستراتيجية تهبط لأول مرة في شبه جزيرة تشوكوتكا

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هبطت قاذفات استراتيجية من طراز "تو-160" في مطار مدينة أنادير بشبه جزيرة تشوكوتكا أقصى شمال روسيا، وذلك في إطار تدرب طواقمها على تنفيذ رحلات دون توقف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس أن طائرتي "تو-160" قطعتا، في إطار تمرين تكتيكي، مسافة نحو 8 آلاف كم تفصل بين مطار أنادير ومقاطعة ساراتوف، وحلقت خلال الرحلة فوق المحيط المتجمد الشمالي وبحر سيبيريا الشرقي وبحر كارا، ضمن حدود روسيا.

كما تزودت الطائرتان بالوقود في الجو خلال تحليقهما وتدرب طاقماهما على إطلاق صواريخ باتجاه أهداف على الأرض في قاعدة عسكرية بجمهورية كومي الواقعة في الشمال الشرقي من الجزء الأوروبي لروسيا. 

وشاركت في التمرين نحو 10 طائرات من طراز "تو-160" و"تو-95 إم إس" و"إل-78"، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي






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