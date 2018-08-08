بالفيديو.. الدفاعات الإسرائيلية عاجزة أمام "إرهاب" البالون

بث موقع 0404 العبري شريط فيديو أظهر فشل منظومة الدفاع الإسرائيلية في التصدي لبالونات الهيليوم الحارقة، والطائرات الورقية المشتعلة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من حدود قطاع غزة.

وأكد الموقع الإسرائيلي أن المنظومة الدفاعية الإسرائيلية لم تنجح في التصدي لمثل هذه الاختراعات الفلسطينية البسيطة، وأصابت القليل من البالونات والطائرات الورقية، مؤكدا أن معظمها سقطت بالداخل الإسرائيلي.

وكتب الموقع في مقال تحت عنوان "وثائق حصرية من قائد الجيش الإسرائيلي: مطاردة فاشلة بعد مئات البالونات في سماء بلادنا": "هذا ما يبدو عليه الواقع في سماء إسرائيل.. رعب البالون الذي يحاول الجميع إسكاته وقزمه.. يستمر في إشعال إسرائيل".

وأضاف: "الوثائق الحصرية هنا في أخبار 0404 تظهر في الواقع عجزنا أمام "إرهاب" البالون.. في الحقيقة لا يوجد جواب لهذا الرعب الشديد".

وتسببت البالونات والطائرات الورقية الحارقة التي أطلقها الشبان الفلسطينيون في غزة باتجاه إسرائيل، بحرائق أتت على آلاف الأراضي الزراعية والريفية.

المصدر: وكالة "معا"