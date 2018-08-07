// 26.06.2018 по тикету 15478
إندونيسيا.. إمام مسجد يواصل صلاته رغم الزلزال
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإمام إندونيسي وهو يستند على حائط المسجد ويكمل صلاته على الرغم من الهزة الأرضية القوية التي ضربت إندونيسيا الأحد الماضي.
وهزّ زلزال بلغت قوته 6.6 درجة جزيرة لومبوك مساء الأحد، ووفقا لتقارير السلطات، قتل 91 شخصا وجرح أكثر من 200 آخرين، مع تواصل جهود البحث، وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 10 الآف مواطن وسائح أجنبي.
المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي
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