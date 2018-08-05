لقطات مثيرة لتفجير مبنى المطاحن في مدينة "العرائس" الروسية

فجرت إدارة مدينة إفانوفو ( 400 كلم شمال موسكو) مجمع المطاحن القديمة في المدينة عن طريق زرع متفجرات اصطناعية داخله.

ونشرت إدارة المدينة لقطات جوية مثيرة لعملية التفجير التي تمت بحضور خدمات الطوارئ والشرطة.

وتعتبر مدينة إيفانوفو اليوم من المراكز الصناعية والثقافية والتعليمية في منطقة وسط روسيا. ونظرا لتمركز الصناعات الخفيفة في المدينة فقد أطلق عليها اسم " مدينة العرائس " وذلك لأن أغلب العاملين في هذا القطاع هم من النساء. ومنذ خمسينات القرن الماضي أنشئت فيها مصانع بناء الماكينات مثل مصنع إنتاج الرافعات ومصنع الآلات الثقيلة وغيرها من المصانع الكبيرة. كما توجد في المدينة مصانع لمنتجات كيميائية، وتطور حاليا صناعة المواد الغذائية.