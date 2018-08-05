 
مباشر

آثار الانفجار في مبنى قرب موقع الهجوم على مادورو

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/klwq

وقع انفجار في مبنى سكني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بالقرب من موقع إجراء عرض عسكري، تعرض أثناءه الرئيس نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال، بحسب السلطات.

وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن اصطدام طائرة بلا طيار مفخخة بالمبنى، بينما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رجال إطفاء محليين أن ما حدث هو انفجار اسطونة غاز داخل إحدى الشقق.

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا