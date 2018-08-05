آثار الانفجار في مبنى قرب موقع الهجوم على مادورو

وقع انفجار في مبنى سكني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس بالقرب من موقع إجراء عرض عسكري، تعرض أثناءه الرئيس نيكولاس مادورو لمحاولة اغتيال، بحسب السلطات.

وقالت السلطات إن الانفجار نجم عن اصطدام طائرة بلا طيار مفخخة بالمبنى، بينما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن رجال إطفاء محليين أن ما حدث هو انفجار اسطونة غاز داخل إحدى الشقق.