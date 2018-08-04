مذيع بريطاني شهير يفاجئ الفرعون صلاح بتصرف غريب!

فاجأ اللاعب السابق والإعلامي البريطاني حاليا روبي فاولر، النجم المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي قهقه من شدة اندهاشه للمذيع.

وخلال حواره مع صلاح برفقة مذيع ثان، استغل المذيع البريطاني انشغال الفرعون بحواره مع زميله وارتدى شعرا مستعارا "باروكة" يشبه تسريحة النجم المصري.

فما كان لصلاح إلا المفاجأة وانفجاره ضحكا، وقال: "إنها تشبه كثيرا تسريحة شعري".

المصدر: وكالات