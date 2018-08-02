// 26.06.2018 по тикету 15478
اللحظات الأخيرة من داخل الطائرة المكسيكية قبيل ارتطامها بالأرض
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نشر أحد ركاب الطائرة المكسيكية مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة من داخل الطائرة قبيل ارتطامها بالأرض وتحطمها في ولاية دورانغو شمال المكسيك.
الطائرة كانت تابعة لشركة "Aeromexico" وسقطت مساء الثلاثاء وعلى متنها 101 شخص في ولاية دورانغو شمال المكسيك، ولم يسفر الحادث عن سقوط ضحايا حسبما أفادت السلطات المحلية.
المصدر: tvr.by
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