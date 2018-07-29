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أم عهد تهتف بدم عزالدين التميمي بعد إطلاق سراحها

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هتفت ناريمان، والدة الفتاة عهد التميمي، بعد أن أطلقت السلطات الإسرائيلية سراحهما من السجن، هتفت بدم "الشهيد عز الدين التميمي"، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي الشهر الماضي.

ورددت ناريمان التي قضت وابنتها 8 أشهر في السجن الإسرائيلي، هتافات فور إطلاق سراحها قائلة: "دم عز بينادي.. حب الوطن عباده".

لقي الشاب عز الدين التميمي، وهو من عائلة التميمي، مصرعه بعد أن تعمد الجيش الإسرائيلي استهدافه بالرصاص، خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وأصيب التميمي في رقبته بجروح بليغة، بينما منع الجيش الإسرائيلي إسعافه، وتركه ينزف على الأرض حتى فارق الحياة.

المصدر: RT

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