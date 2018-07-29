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فلاديمير بوتين يسير في موكب مهيب نحو تمثال فلاديمير الأول

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شارك الرئيس بوتين أمس في احتفالات موسكو بالذكرى 1030 لمعمودية روسيا القديمة إلى جانب البطريرك كيريل وممثلي عشرات الكنائس الأرثوذكسية والشرقية في العالم والآلاف من سكان العاصمة.

وسار الرئيس فلاديمير بوتين في شارع قرب الكرملين محاطا بموكب من المؤمنين الأرثوذكس نحو تمثال الأمير فلاديمير الأول الذي اعتنقت روسيا القديمة في عهده المسيحية وانتشرت وفق المذهب الأرثوذكسي.

المصدر: RT

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