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شجار عنيف يتحول إلى اشتباكات في مبنى بلدية مدينة أوكرانية

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اندلع في مجلس مدينة كونوتوب شمال شرق أوكرانيا نزاع تحول إلى اشتباكات حقيقية بين أنصار ومعارضي عمدة المدينة الحالي.

وأفادت دائرة الاتصالات لشرطة منطقة سومسكايا الأوكرانية على صفحتها في فيسبوك بأن المواجهات بين الجانبين أسفرت عن إصابة 4 من أفراد الشرطة، كما تم احتجاز 50 شخصا من المشاركين فيها.

وكتب نائب رئيس دائرة الشرطة في المنطقة، أوليغ كوزمينكوف: "قام الجانبان بجمع أنصارهما في قاعة واحدة ما أثار نزاعا واشتباكا بينهما".

المصدر: نوفوستي

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