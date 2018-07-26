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موقف محرج لشي جين بينغ عند وصوله إلى قمة بريكس

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دخل الرئيس الصيني شي جين بينغ لوهلة في جدال مع رجل أمن في قمة بريكس في جوهانسبرغ، وبدا أن الزعيم الصيني يطالب بالسماح لمترجمته الخاصة باللحاق به.

وبعد أن دخل الرئيس الصيني من الباب نحو البساط الأحمر، انتبه إلى أن رجل الأمن يحاول منع مترجمته الخاصة من اللحاق به.

عاد الزعيم الصيني أدراجه وأشار أكثر من مرة إلى الحارس، مطالبا فيما يبدو بأن تتبعه المترجمة، ولم يترك مكانه ويمضي في طريقه إلى قاعة القمة فوق السجان الأحمر إلا بعد أن سمح لها بالدخول.

وأظهر المشهد أن الموقف أربك المترجمة، فمضت خلف رئيسها بعيدا عن بساط التشريفات، تكاد تلتصق بالجدار.

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