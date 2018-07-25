شاهد.. لحظة إنقاذ رجل من موت محقق تحت عجلات القطار

نشرت إدارة شرطة مدينة برث أمبوي بولاية نيوجيرسي الأمريكية فيديو يظهر لحظة إنقاذ رجل كان جالسا على سكة الحديد من موت محقق تحت عجلات القطار.

ويبين في الفيديو، الذي تم تصويره باستخدام كاميرا مربوطة على جسم شرطي يدعى "كايل سافويا"، أن قطار تقترب بسرعة من رجل يحمل قميصا أحمر وهو لا يزال على سكة القطار، وأنقذه الشرطي حيث استطاع الرجل الهروب من السكة في لحظة أخيرة بعد أن سمع صرخة الشرطي.