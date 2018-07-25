صعقة تقتل قطيعا كاملا من الأغنام في لمح البصر

نفق 74 خروفا دفعة واحدة ومن دون سابق إنذار في مدينة أغري الواقعة بشرق تركيا، ما دفع وسائل الإعلام التركية إلى تسليط الضوء على هذه الحادثة الغريبة.

وروت وسائل إعلام محلية أن أحد الرعاة خرج بقطيع يتكون من 74 خروفا أوكلت له مهمة العناية بهم، وتصادف أن هطل مطر غزير، ما دفعه إلى الانقطاع عن ماشيته واللجوء إلى جوف صخرة، اتقاء لسيول المطر.

وقبل أن يختبئ الراعي في ملجئه، لاحظ أن القطيع تجمع في كتلة واحدة بحكم الغريزة في مثل هذه الظروف الطارئة.

ونُقل عن الراعي واسمه صدام، أن هطول المطر لم يدم طويلا، إلا أنه كان مصحوبا بالكثير من الرعد والبرق، وحين توقف خرج فتفاجأ بأن كامل القطيع افترش الأرض وفارق الحياة بفعل الصواعق، كما يُرجح.

أحد المزارعين في المنطقة علّق على الحادثة مؤكدا أن صدام لو لم يختبئ لحل به ما أصاب القطيع من بلاء.

المصدر: تركيا بالعربي





