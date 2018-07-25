 
مباشر
عاجل
رويترز: "داعش" يتبنى مسؤولية هجوم مدينة تورونتو الكندية الأحد الماضي

صعقة تقتل قطيعا كاملا من الأغنام في لمح البصر

فيديوهات

صعقة تقتل قطيعا كاملا من الأغنام في لمح البصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kk7t

نفق 74 خروفا دفعة واحدة ومن دون سابق إنذار في مدينة أغري الواقعة بشرق تركيا، ما دفع وسائل الإعلام التركية إلى تسليط الضوء على هذه الحادثة الغريبة.

وروت وسائل إعلام محلية أن أحد الرعاة خرج بقطيع يتكون من 74 خروفا أوكلت له مهمة العناية بهم، وتصادف أن هطل مطر غزير، ما دفعه إلى الانقطاع عن ماشيته واللجوء إلى جوف صخرة، اتقاء لسيول المطر.

وقبل أن يختبئ الراعي في ملجئه، لاحظ أن القطيع تجمع في كتلة واحدة بحكم الغريزة في مثل هذه الظروف الطارئة.

ونُقل عن الراعي واسمه صدام، أن هطول المطر لم يدم طويلا، إلا أنه كان مصحوبا بالكثير من الرعد والبرق، وحين توقف خرج فتفاجأ بأن كامل القطيع افترش الأرض وفارق الحياة بفعل الصواعق، كما يُرجح.

أحد المزارعين في المنطقة علّق على الحادثة مؤكدا أن صدام لو لم يختبئ لحل به ما أصاب القطيع من بلاء.

المصدر: تركيا بالعربي



// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا