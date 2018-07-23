عشرات المسلمين في السويد يؤدون صلاة الاستسقاء

أدى عشرات المسلمين في السويد، صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة "الاتحاد الإسلامي" ( منظمة غير حكومية) على خلفية موجة الجفاف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

أدى عشرات المسلمين في #السويد، السبت، صلاة استسقاء تلبية لدعوة "الاتحاد الإسلامي" (غير حكومية) وذلك على خلفية موجة الجفاف في البلاد منذ أوائل الصيفhttps://t.co/9zV8bzQZpxpic.twitter.com/ukrDs1yBoS — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 22, 2018

واشتدت موجة الحرائق واجتاحات مناطق الغابات في مختلف أنحاء السويد، ما دفعها لطلب المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي عبر الآلية الأوروبية للدفاع المدني.