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عشرات المسلمين في السويد يؤدون صلاة الاستسقاء

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عشرات المسلمين في السويد يؤدون صلاة الاستسقاء
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أدى عشرات المسلمين في السويد، صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة "الاتحاد الإسلامي" ( منظمة غير حكومية) على خلفية موجة الجفاف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.

واشتدت موجة الحرائق واجتاحات مناطق الغابات في مختلف أنحاء السويد، ما دفعها لطلب المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي عبر الآلية الأوروبية للدفاع المدني.

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