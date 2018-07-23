// 26.06.2018 по тикету 15478
عشرات المسلمين في السويد يؤدون صلاة الاستسقاء
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjyw
أدى عشرات المسلمين في السويد، صلاة الاستسقاء تلبية لدعوة "الاتحاد الإسلامي" ( منظمة غير حكومية) على خلفية موجة الجفاف التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
أدى عشرات المسلمين في #السويد، السبت، صلاة استسقاء تلبية لدعوة "الاتحاد الإسلامي" (غير حكومية) وذلك على خلفية موجة الجفاف في البلاد منذ أوائل الصيفhttps://t.co/9zV8bzQZpxpic.twitter.com/ukrDs1yBoS— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 22, 2018
واشتدت موجة الحرائق واجتاحات مناطق الغابات في مختلف أنحاء السويد، ما دفعها لطلب المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي عبر الآلية الأوروبية للدفاع المدني.
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)