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شاهد.. جامع الفاتح يستعيد سجاده التاريخي في تركيا
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بعد عامين من الغياب استعاد جامع محمد الفاتح سجاده التاريخي من زمن السلطان عبد الحميد الثاني، في تركيا.
وبثت "ترك برس"، على موقعها الخاص على فيسبوك وتويتر فيديو للحظة وضع السجاد في المسجد.
جامع الفاتح يستعيد سجاده التاريخي من زمن السلطان عبد الحميد الثاني pic.twitter.com/kcjswSrGVS— ترك برس (@TurkPressMedia) 20 июля 2018 г.
ويعود سجّاد جامع "الفاتح" العريق وسط إسطنبول، إلى زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842- 1918)، وتحديدا إلى عام 1889.
المصدر: ترك برس
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