 
مباشر

شاهد.. جامع الفاتح يستعيد سجاده التاريخي في تركيا

فيديوهات

شاهد.. جامع الفاتح يستعيد سجاده التاريخي في تركيا
facebook
جامع الفاتح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kjj2

بعد عامين من الغياب استعاد جامع محمد الفاتح سجاده التاريخي من زمن السلطان عبد الحميد الثاني، في تركيا.

وبثت "ترك برس"، على موقعها الخاص على فيسبوك وتويتر فيديو للحظة وضع السجاد في المسجد.

ويعود سجّاد جامع "الفاتح" العريق وسط إسطنبول، إلى زمن السلطان العثماني عبد الحميد الثاني (1842- 1918)، وتحديدا إلى عام 1889.

المصدر: ترك برس

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

غزة تشتعل بالمظاهرات والمواجهات.. مسيرة جديدة ضمن مسيرات العودة تحت شعار: لن تمر المؤامرة على حساب