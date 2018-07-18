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مشاهد تسليم الإرهابي أصلان باسايف لروسيا

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مشاهد تسليم الإرهابي أصلان باسايف لروسيا
Sputnik مصلحة الأمن الفدرالية الروسية
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أفاد مركز الاتصالات العامة لجهاز الأمن الفدرالي الروسي بأن سلوفاكيا سلمت لروسيا أصلان ياندييف عضو عصابة الإرهابي الشيشاني القتيل شاميل باسايف.

وخوفا من الملاحقة القضائية تمكن ياندييف عام 2010 من مغادرة الأراضي الروسية بوثائق مزورة، وحاول إضفاء طابع قانوني لإقامته في سويسرا وهولندا وغيرها من الدول الأوروبية.

وفي عام 2011 تم اعتقاله في سلوفاكيا. وعلى مدى السنوات الـ7 الأخيرة كان أصلان ياندييف يحاول الاعتراض على قرار سلوفاكيا بتسليمه إلى روسيا.

// 26.06.2018 по тикету 15478

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