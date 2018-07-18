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فيضانات تجبر سكان مدينة كراسنودار الروسية على التنقل بالقوارب

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استفاق سكان مدينة كراسنودار على فيضانات أجبرت البعض على التنقل بالقوارب وآخرين على السباحة داخل المدينة، وأصيب قطاع النقل العام بالشلل الكامل.

وتمكنت فرق تابعة لوزارة الطوارئ الروسية من خفض منسوب المياه في شوارع المدينة إلى مستويات تُمكن السكان من الحركة، وذلك بعد تشغيل مضخات عملاقة لصرف المياه من شوارع المدينة.

المصدر: فيستي. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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