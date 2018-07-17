// 26.06.2018 по тикету 15478
لحظة قصف مسجد الشيخ زايد في غزة
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
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نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يوثق لحظة قصف الطيران الإسرائيلي لمسجد الشيخ زايد بغزة في 14 يوليو الجاري.
وقصف الطيران الإسرائيلي السبت الماضي بالإضافة للمساجد، مقرات المؤسسات المدنية والمتنزهات العامة، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 10 أشخاص آخرين.
#فيديو— محمد سعيد نشوان #فلسطين (@MohamdNashwan) 17 июля 2018 г.
شاهد لحظة استهداف مسجد الشيخ زايد في #غزة قبل أيام pic.twitter.com/3EKfEAL2Zg
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