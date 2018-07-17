لحظة قصف مسجد الشيخ زايد في غزة

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قالوا إنه يوثق لحظة قصف الطيران الإسرائيلي لمسجد الشيخ زايد بغزة في 14 يوليو الجاري.

وقصف الطيران الإسرائيلي السبت الماضي بالإضافة للمساجد، مقرات المؤسسات المدنية والمتنزهات العامة، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة 10 أشخاص آخرين.