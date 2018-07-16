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عودة مروحيتين من طراز "مي-8 إيه ام تي اش" من سوريا إلى قواعدها

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عودة مروحيتين من طراز "مي-8 إيه ام تي اش" من سوريا إلى قاعدة في مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الاثنين: "عادت مروحيتان من طراز "مي-8 ام أي اش" تابعة للقوات الجوية الروسية وقوات الدفاع الجوي إلى مركز المرابطة الدائمة في مقاطعة نوفوسيبيرسك. وعاد الطاقمان والمروحيتان بعد إتمام مهام محاربة الإرهاب الدولي بنجاح".

وتم تجهيز الطائرتين في قاعدة حميميم، للنقل على متن طائرة من طراز "إيه إن-124" تابعة للنقل الجوي العسكري.

وقام الطيارون لعدة أشهر بطلعات جوية، بما فيها طلعات ليلية، لمتابعة ومراقبة الموقف في مناطق خفض التصعيد. وأشارت وزارة الدفاع إلى أن الطيارين العائدين سيحصلون على مكافآت حكومية وأخرى من وزارة الدفاع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت في 4 يوليو الجاري، عن عودة 6 طائرات من طراز "سوخوي-25" الهجومية إلى قواعدها في روسيا.

وهكذا يبلغ العدد الإجمالي للطائرات والمروحيات العسكرية التي قد عادت من سوريا إلى روسيا 35 طائرة.

المصدر: سبوتنيك

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