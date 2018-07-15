شاهد.. سيارة تجر شرطيا معلقا على الباب لأكثر من كيلومتر

نشرت إدارة شرطة مدينة يانغستاون بولاية أوهايو شريط فيديو يظهر شرطيا معلقا على باب سيارة عندما سارت لوحدها . ويظهر فيديو أنه ظل معلقا لمسافة طويلة أكثر من كيلومتر.

كما يظهر الفيديو أن سائق سيارة الشرطة قام بمطاردة السيارة التي كان زميله - يدعى مايكل ميلر - معلقا على بابها.

وجاء في تقرير الشرطة أن ميلر نقل الى المستشفى بعد الحادث، أما المخالف - ويدعى "Jamel Robert Patton" - فلاذ بالفرار.

المصدر: أ.ب.