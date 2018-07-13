خفر السواحل التركي ينقذ مهاجرين عالقين بجزيرة في بحر إيجة

تمكنت الفرق التابعة لقيادة خفر السواحل التركي من إنقاذ كامل المهاجرين، الذين كانوا عالقين في جزيرة قبالة سواحل ولاية إزمير في بحر إيجة.

وقالت مصادر أمنية، الجمعة، إن القيادة تلقت بلاغا بوجود مهاجرين غير شرعيين عالقين في جزيرة بوغاز قبالة قضاء جشمة التابع لإزمير.

وأوضحت المصادر أن القيادة أطلقت عملية في المنطقة، وتمكنت من إنقاذ كامل المهاجرين العالقين في الجزيرة، البالغ عددهم 34 بينهم أطفال ونساء.

وقامت فرق خفر السواحل التركي بنقل المهاجرين إلى البر عبر مروحيتين، حيث جرى نقل 5 أشخاص إلى المستشفى بينهم امرأة حامل.

خفر السواحل التركي يُنقذ مهاجرين عالقين في جزيرة ببحر إيجه#تركياpic.twitter.com/zMCURC8WaX — ترك برس (@TurkPressMedia) 13 июля 2018 г.

المصدر: وكالات