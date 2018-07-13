الولايات المتحدة.. تدمير منصة إطلاق صواريخ الفضاء في كيب كانافيرال

هُدّمت يوم الخميس، الأبراج الشهيرة "للمجمع 17" بقاعدة القوات الجوية الأمريكية التي أرسلت مئات الصواريخ إلى الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة.

وسقطت الأبراج التي يبلغ طولها 60 مترا تقريبا بعد أن تفجيرها في عملية هدم مقررة مسبقا.

وأطلقت قاعدة كيب كانافيرال 325 صاروخا على مدار 61 عاما، وتم تفعيل المجمع 17 عام 1957 لاختبار صواريخ ثور البالستية، ثم أطلق منه أول قمر صناعي للاتصالات بنظام تحديد المواقع العالمي عام 1958.

وتعد قاعدة كاب كانافيرال للقوات الجوية (Cape Canaveral Air Force Station) مركز قيادة القوات الجوية والفضائية للولايات المتحدة ومقر جناح الفضاء رقم 45 وتقع بالقرب من قاعدة باتريك للقوات الجوية.

The towers are down at Space Launch Complex 17. pic.twitter.com/jjTAZr6cuk — Stephen Clark (@StephenClark1) 12 июля 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية