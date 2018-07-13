مغامرة على حافة سطح ناطحة سحاب

سار أحد سكان هونغ كونغ، بدون أي وسيلة أمان، على حافة سطح ناطحة سحاب مكونة من 55 طابقا، وقام بتصوير مسيرته الخطرة هذه.

وكتبت صحيفة "دايلي ميل" أن ساكن هونغ كونغ، تشخون تشاي، (27 عاما) قام بتصوير شريط فيديو لمغامرته غير العادية هذه بمساعدة الكاميرا المنصوبة على رأسه.

وقالت الصحيفة إن تشخون الذي بدأ يتسلل إلى سطوح ناطحات السحاب منذ 4 أعوام، لا يستخدم معدات السلامة أثناء رحلاته الخطيرة.

واعترف تشخون بأنه كان عصبيا وقلقا جدا قبل تسجيل هذا الفيديو، لكن أسباب خوفه لا تعود إلى ارتفاع المبنى أو حوافه الضيقة، بل إلى مركز الشرطة الذي يقع في هذا المبنى ويعمل فيه 200 شرطي، لأن الشرطة عادة لا تسمح بالقيام بمثل هذه المغامرات.

المصدر: Lenta.ru