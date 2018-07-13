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شاهد.. الإمساك بتمساح عملاق في أستراليا
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أمسكت شرطة البيئة الأسترالية مطلع هذا الأسبوع تمساحا عملاقا في نهر كيترين وهو مكان جذب السياح في شمال البلاد.
وبلغ طول الحيوان نحو 5 أمتار أما وزنه فيقارب 600 كيلوغرام.
وجاء في تقرير الشرطة أن التمساح نقل الى مزرعة التماسيح المحلية ليجذب مزيدا من الزائرين هناك.
NT Parks and wildlife have caught the biggest croc in Katherine to date. Rangers have been chasing the 4.71 m saltie for 10 years. pic.twitter.com/EfL3JIXhFr— Roxanne Fitzgerald (@rfitz18) 9 июля 2018 г.
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