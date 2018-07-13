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شاهد.. الإمساك بتمساح عملاق في أستراليا

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أمسكت شرطة البيئة الأسترالية مطلع هذا الأسبوع تمساحا عملاقا في نهر كيترين وهو مكان جذب السياح في شمال البلاد.

وبلغ طول الحيوان نحو 5 أمتار أما وزنه فيقارب 600 كيلوغرام.

وجاء في تقرير الشرطة أن التمساح نقل الى مزرعة التماسيح المحلية ليجذب مزيدا من الزائرين هناك.

 

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