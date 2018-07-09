شاهد.. ثور هائج يسلخ فروة رأس مصارع شهير

أصيب مصارع إسباني شهير يدعى خوسيه باديلا، إصابة بالغة أثناء مباراة لمصارعة الثيران في بلدية أريفالو التابعة لمنطقة قشتالة وليون وسط إسبانيا.

وأظهر الفيديو كيف اصطدم الثور بالمصارع البالغ من العمر 45 عاما وأسقطه أرضا قبل أن يوجه له عدة نعرات نزعت جزءا من فروة رأسه.

لكن المصارع استطاع الوقوف على قدميه والهروب، وتم نقله إلى المستشفى على الفور، وإجراء عملية ناجحة له.

وقال المصارع لـ"RT": "أنا على ما يرام، وأريد أن أؤكد للجميع أنني في حالة جيدة بعد الحادث".