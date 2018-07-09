 
مباشر

ترامب يسخر ممن كان واثقا من عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية

فيديوهات

ترامب يسخر ممن كان واثقا من عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khil

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد على صفحته في تويتر مقطع فيديو يسخر فيه من أولئك الذين لم يؤمنوا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

يبدأ مقطع الفيديو الذي يستمر نحو دقيقتين بتسجيل يعلن فيه ترامب عن نيته الترشح للرئاسة، فيما يظهر الفيديو أيضا لقطات من تصريحات عديدة لأشخاص يؤكدون بثقة أن ترامب لن يصبح رئيسا أبدا، وبينهم أحد منافسيه في السباق الانتخابي الماضي بيرني ساندرز.

// 26.06.2018 по тикету 15478

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حرب بوتين لتعزيز الأمن السيبراني