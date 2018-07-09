// 26.06.2018 по тикету 15478
ترامب يسخر ممن كان واثقا من عدم فوزه في الانتخابات الرئاسية
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نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد على صفحته في تويتر مقطع فيديو يسخر فيه من أولئك الذين لم يؤمنوا بفوزه في الانتخابات الرئاسية.
يبدأ مقطع الفيديو الذي يستمر نحو دقيقتين بتسجيل يعلن فيه ترامب عن نيته الترشح للرئاسة، فيما يظهر الفيديو أيضا لقطات من تصريحات عديدة لأشخاص يؤكدون بثقة أن ترامب لن يصبح رئيسا أبدا، وبينهم أحد منافسيه في السباق الانتخابي الماضي بيرني ساندرز.
They just didn't get it, but they do now! pic.twitter.com/9T50NupkDy— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2018
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