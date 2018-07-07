آخر فيديو للبنانية منى مذبوح قبل الحكم عليها بالسجن في مصر

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبنانية منى مذبوح قبل إلقاء القبض عليها.

وقضت محكمة جنح مصر الجديدة، اليوم بحبس اللبنانية 11 سنة بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري.

ويأتي قرار المحكمة المصرية بمعاقبة مذبوح بعد أن ألقت قوات أمن مطار القاهرة القبض عليها في الـ31 مايو الماضي قبيل مغادرتها البلاد، وذلك تنفيذا لقرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بضبط وإحضار اللبنانية على خلفية نشرها فيديو اتهمت فيه الرجال المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة واستخدمت عبارات وألفاظ وصفت بـ "خادشة للحياء العام والسباب لعموم المصريين".

بعد ذلك حذفت مذبوح الفيديو الأول الذي تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت لاحقا في مقطع آخر اعتذرت فيه للمصريين وأكدت فيه أنها لم تقصد إهانة الشعب المصري في الشريط الأول وقالت: "أنا لم أقصد الشعب المصري بمجمله. ولم أتكلم في السياسة".