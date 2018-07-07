الشرطة الروسية تنضم لحملة " اقفز من أجل فريقنا"
نشرت وزارة الداخلية الروسية فيديوهات عديدة لأفراد من الشرطة من شتى أنحاء الاتحاد الروسي يشاركون في حملة لدعم المنتخب الروسي في منافسات مونديال 2018، تحت اسم "اقفز من أجل فريقنا"!
وشارك في الحملة فريق من الشرطة في إقليم آمور أقصى شرق روسيا
وفريق من مدينة بوغولما في جمهورية تتارستان الروسية
وشرطة "كوبان" من إقليم كراسنودار
Кубанские полицейские присоединились к флешмобу #ЧеканьЗаНаших! в поддержку национальной сборной по футболу .— Сайт МВД России (@mvd_official) July 6, 2018
Футбольными кричалками и хорошим настроением полицейские пожелали сборной России победы в предстоящем матче #РоссияХорватия#ЧМ2018#футбол#police#sochi#footballpic.twitter.com/Njj1PTX8s2