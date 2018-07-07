// 26.06.2018 по тикету 15478
الأمطار تغرق مدينة سوتشي الروسية قبيل مباراة روسيا وكراوتيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/khau
تعرضت مدينة سوتشي الروسية، اليوم السبت، إلى هطول أمطار غزيرة، تسببت بسيول جارفة وفيضانات غطت شوارع المدينة، قبيل المباراة التي ستجري اليوم فيها وتجمع بين روسيا وكرواتيا.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو توثّق ما يحصل في المدينة، وسط قلق من عرقلة الأمطار وصول المشجعين إلى الملعب.
وستقام المباراة بين روسيا وكرواتيا اليوم السبت في تمام الساعة 18:00 بتوقيت غرينيتش، و21:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.
المصدر: lenta.ru
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)