متطرف أوكراني يعتدي على أشخاص يحملون العلمين الروسي والأوكراني في كييف

نشر المتطرف الأوكراني، المدعو أندريه مالكوف، فيديو يظهر اعتداءه على أشخاص سياح يحملون العلمين الروسي والأوكراني وسط العاصمة كييف.

ووقع الحادث في "ميدان استقلال" بكييف، حيث لاحظ المتطرف أشخاصا قادمين من مدينة خيرسون الأوكرانية، يحملون العلمين الروسي والأوكراني مربوطين ببعضهما.

ويظهر الفيديو مالكوف، يوجه الإهانات للمجموعة، وهددهم بـ"دفنهم تحت الأرض"، وطلب منهم إعطاءه العلم الروسي على الفور.

وعندما بدأت إحدى الفتيات الحديث عن التسوية السلمية للنزاع في دونباس، حاول المتطرف ضربها، وطلب من شاب بجانبها أن يكرر شعارات قومية، وصفعه بعد أن رفض ذلك.

وطلب المتطرف من المجموعة المسالمة إظهار وثائقهم وهددهم بالملاحقة من قبل جهاز الأمن في أوكرانيا.

المصدر: إيزفيستيا