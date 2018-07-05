شاهد بالفيديو: العراقيون يتندرون على أزمة المياه

يتندر العراقيون على أزماتهم المتعاقبة.. لقد عرف هذا الشعب العربي الطريقة كيف يهوّن على نفسه الشدائد بقولبتها كوميديا ، لتصل خلالها المعاناة أسرع وأشد تأثيرا.

الفيديو الذي وصل لـRT .. عائلة عراقية تعاني من شح المياه، خاصة وأن بلاد النهرين قد تدخل في أزمة مائية كبيرة بسبب بدء جارتها تُركيا بملء سد أليسو الذي سيحرم العراق من نصف حصته المائية التي كان يحصل عليها سابقا.

ويظهر في الفيديو رب الأسرة وهو نائم ويحتضن معه عبوة مياه سعتها 20 لتر وقنينتين أخرتين سعة الأولى لتر ونصف اللتر والثانية 200ملم، بينما يضع إلى جانبه عصى لحراسة المياه.

بينما كان نائماً جاء طفلاه لسرقة المياه استيقظ من نومه وصرخ عليهما فلم يسمح لهما أخذ القنينة التي سعتها لتر ونصف اللتر، وسمح لهما بشرب المياه بغطاء العبوة، مما يُشير إلى خوف العراقيين من حدوث أزمة مياه كبيرة في بلادهم.

يذكر أن العراق يعيش أزمة مائية ويتفاوض الآن مع تُركيا لإطلاق المياه التي يحتاجها سكان بلاد وادي الرافدين.