مشجع برازيلي ضرير وأصم يستمتع بالمونديال!

نشرت وكالة "أسوشيتيد برس" فيديو من البرازيل للمشجع كارلوس جونيور، وهو يتابع مباراة منتخبي البرازيل والمكسيك على غرار الكثير من البرازيليين، وذلك بطريقة فريدة من نوعها.

وجونيور يختلف عن أغلب المشجعين، فهو ضرير وأصم، لكن ذلك لا يمنعه من متابعة كرة القدم والاستمتاع بها، ويطلعه أصدقاؤه على سير المباراة عبر حاسة اللمس، كما يستخدمون نسخة مصغرة للملعب لعرض تحركات اللاعبين لكارلوس.

ونالت فيديوهات كارلوس ملايين المشاهدات على شبكات التواصل الاجتماعي وإعجابات كثيرة، ذلك لأنها تلقي الضوء على قدرة الإنسان على التغلب على مشاكله ودور الرياضة في توحيد الناس.