// 26.06.2018 по тикету 15478
شاهد.. هدية "مستفزة" من رئيس وزراء بلجيكا لنظيرته البريطانية يوم مباراة "بلجيكا-إنجلترا"
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قدم رئيس وزراء بلجيكا تشارلز مايكل الخميس 28 يونيو، هدية خاصة لنظيرته البريطانية تيريزا ماي أثناء اجتماع الزعماء الأوروبيين في بروكسل حيث أهدى لها قميص المنتخب البلجيكي.
يذكر أن يوم الخميس 28 يونيو شهد لقاء منتخبي بلجيكا وإنجلترا في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم وفازت بلجيكا بهدف مقابل لا شيء.
المصدر: رابتلي
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