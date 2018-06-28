استقبال حافل للمنتخب الإيراني رغم مغادرته المونديال مبكرا

استقبل مئات المشجعين الإيرانيين منتخبهم الوطني الأربعاء 27 يونيو في مطار طهران بفرحة كبيرة وذلك رغم مغادرته مونديال روسيا 2018 المبكرة.

يذكر أن الفريق الإيراني احتل المرتبة الثالثة في المجموعة الثانية مع 4 نقاط بعد فوزه على المنتخب المغربي وخسارته أمام إسبانيا وتعادله الإيجابي مع البرتغال.

المصدر: رابتلي