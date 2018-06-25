"ناستي ناش" بطل العالم من جديد في مصارعة أصابع القدم

حافظ البريطاني "ناستي ناش" على لقبه كبطل العالم في مصارعة أصابع القدم.

وظهرت رياضة مصارعة أصابع القدم في سبعينيات القرن الماضي، والتي تشبه مصارعة الذراعين.

وبعد فحص قدمي المتنافسين للتأكد من خلوهما من الفطريات أو الإصابات، يجلس اللاعبان على الأرض وجها لوجه وتتشابك أصابع قدميهما على أن يحاول كل منهما طرح قدم منافسه أرضا ناحية اليمين أو اليسار.

المصدر: رويترز