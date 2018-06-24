شاهد لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي فوق الرياض
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تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي فوق العاصمة الرياض.
#الرياض_الانpic.twitter.com/WiguTyXVbw— ZO (@ahhhmaaad87) June 24, 2018
#فيديو 🔴— خبر عاجل (@AjelNews24) June 24, 2018
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خلال صلاة العشاء ..
شاهد قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض وتدمر صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي فوق الرياض .
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.#الرياض_الان#اعتراض_صاروخ_بالرياض#شكرا_ابطال_الدفاع_الجوي
. pic.twitter.com/TA1KxORtG2
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