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شاهد لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي فوق الرياض

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شاهد لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي فوق الرياض
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تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي لحظة اعتراض الدفاع الجوي السعودي لصاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي فوق العاصمة الرياض.

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