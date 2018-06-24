زورق طائش يهاجم مصطافين في بيرم الروسية

أظهر فيديو نشرته القناة الخامسة الروسية، اصطدام زورق معدني، برصيف مكتظ بالناس عند ضفة نهر كاما في مدينة بيرم الواقعة في الجزء الأوروبي من روسيا.

وفقد قائدا الزورق السيطرة عليه بعد قيامهما بمنعطف حاد، ما أدى إلى سقوطهما في المياه.

Неуправляемая лодка протаранила набережную с людьми в Перми: https://t.co/YQDEwFWdVRpic.twitter.com/qkX187l0ZG — Пятый канал Новости (@5tv) 24 июня 2018 г.

وقال شهود عيان إن أحد راكبي الزورق تمكن من الوصول إلى ضفة النهر سباحة، فيما غرق الراكب الآخر، ولم تتضح بعد ملابسات الحادث.

المصدر: 5-tv