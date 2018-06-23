لحظات مؤثرة.. لاجئة تلتقي بابنها بعد أن فرقهما ترامب

تمكنت أم لاجئة من غواتيمالا بإعادة ابنها إلى أحضانها بعد تفريقهما عند عبورهما الحدود إلى الولايات المتحدة.

وسجلت عدسات وسائل الإعلام لحظات مؤثرة عند التقاء الأم بابنها في مطار ولاية ميريلاند الأمريكية، بعد تفريقهما عن بعض لمدة تجاوزت الشهر.

A Guatemalan mother was reunited with her young son after being separated for over a month https://t.co/3vqy2D75VOpic.twitter.com/Clk1AawR2T — Yahoo News (@YahooNews) June 23, 2018

وكان ترامب، وقع الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة في قضاياهم، بعد انتقادات حادة لإدارته.

المصدر: وكالات