 
مباشر

لحظات مؤثرة.. لاجئة تلتقي بابنها بعد أن فرقهما ترامب

فيديوهات

لحظات مؤثرة.. لاجئة تلتقي بابنها بعد أن فرقهما ترامب
twitter.com
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/key6

تمكنت أم لاجئة من غواتيمالا بإعادة ابنها إلى أحضانها بعد تفريقهما عند عبورهما الحدود إلى الولايات المتحدة.

وسجلت عدسات وسائل الإعلام لحظات مؤثرة عند التقاء الأم بابنها في مطار ولاية ميريلاند الأمريكية، بعد تفريقهما عن بعض لمدة تجاوزت الشهر.

وكان ترامب، وقع الأربعاء الماضي، أمرا تنفيذيا يقضي بوقف ممارسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم خلال فترة نظر سلطات الولايات المتحدة في قضاياهم، بعد انتقادات حادة لإدارته.

المصدر: وكالات

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المونديال الروسي شهد إخفاقا عربيا كرويا ذريعا (فيديو)