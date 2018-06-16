بالفيديو.. رياح شديدة تقتلع المراحيض العامة وتقذفها في الهواء بمدينة أمريكية

تسببت رياح قوية عصفت بمدينة كوميرس في ولاية كولورادو الأمريكية، باقتلاع مراحيض عامة كانت منصوبة في إحدى حدائق المدينة وقذفها في الهواء.

وأظهر مقطع فيديو صوره شاهد عيان، المراحيض المتنقلة المصنوعة من البلاستيك وهي تتطاير في الهواء، كما رصد المقطع حالة الهلع والفزع التي انتابت زوار الحديقة، وهم يحاولون حماية أطفالهم بعد أن مزقت الرياح المظلات التي كانوا جالسين تحتها.

المصدر: نوفوستي